החליקו על כל הראש: השעשועון היפני המשוגע הזה כובש את הרשת 

השעשועון היפני "המדרגות החלקלקות" (Slippery Stairs) הוא בדיוק מה שהוא נשמע - וכנראה לא מילימטר אחד יותר.מדובר בפורמט טלויזיוני הכולל שישה מתמודדים הלבושים כמו הפאוור ריינג'רס במדי לייקרה הצבועים בצבעי הקשת, אשר מנסים לטפס במעלה גרם מדרגות חלקלק במיוחד - כל זה אל מול קהל חי באולפן. תוסיפו לזה עריכה מוגזמת ואפקטים קוליים בדיוק במקום הנכון וקיבלתם להיט ויראלי חם במיוחד.

can someone explain why japanese game show 'slippery stairs' hasn't made its way to our part of the world yet pic.twitter.com/cd1BHvvoKl