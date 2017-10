דרמה בארה"ב: המגישה הפופולארית התמוטטה בשידור חי 

בעוד ארה"ב חגגה היום (ג') את חג ליל כל הקדושים או האלווין שכל כולו תחפושות, תעלולים והפחדות, נראה כי מנחת הטוקשואו הפופולארית וונדי וויליאמס חוותה הפחדה רצינית משלה.

בתוכנית ששודרה היום של "The Wendy Williams Show" המנחה עמדה להציג את תחרות התחפושות המסורתית, כשלפתע החלה לגמגם באופן לא ברור וברגע אחד התמוטטה על הרצפה.

אז מה גרם לארוע הזה? ובכן וויליאמס עצמה הגישה את התוכנית כשהיא מחופשת לפסל החירות, בתחפושת צמודה מדי, שהפריעה למגישה לנשום ובמקביל חיממה את גופה וגרמה לה להזיע בכבדות - מה שבתואם הובילו לכך שאיבדה את הכרתה.

בסרטון המצורף מעלה, שכמובן שודר בשידור חי, נראית וויליאמס כשהיא מאבדת הכרתה. בעוד הקהל מתחיל להלחץ ואנשי הבמה רצים לעזרת הכוכבת, המסך החשיך והרשת עברה לשידור מקטע ארוך במיוחד של פירסומות. משחזרה התוכנית למסך וויליאמס נראתה מחוייכת והסבירה כי איבדה הכרתה עקב התחממות יתר. ווליאמס סיימה ואמרה "אני אלופה, והנה - חזרתי".

במקביל פירסמה וויליאמס בטוויטר הודעה ובה היא מבקשת מאנשים לקחת את הארוע בפרופורציות ואמרה כי היא בסדר גמור והדתה לאנשי הצוות שעמלו על התחפושת המושקעת שלה. ועל זה נאמר "ההצגה חייבת להמשך" - The Show Must Go On.