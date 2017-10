STINGTV: מה יש בשירות הטלוויזיה האינטרנטי החדש של yes? 

אין עלות לשירות ה-VOD ואין עלות לחבילת בסיס, ולקוחות הספקית יוכלו לבחור ולשלם רק על החבילה המסוימת בה מעוניינים, מתוך האפשרויות הבאות:

39 ₪ לחודש עבור חבילת הסרטים הכוללת 4 ערוצי סרטים מבית yes: yes1, yes2, yes4 ו- yes5, המשדרים את כלל סוגי הז'אנרים ממיטב האולפנים בעולם, בשילוב ספריית VOD המתחדשת על בסיס יומי ומונה כ- 1,000 סרטים בכל רגע נתון, בהם עשרות רבות של סרטים שעלו לאקרנים ב- 2017, וכן כוללת את חבילת הערוצים הישראליים.

39 ₪ לחודש עבור חבילת הסדרות כוללת 3 ערוצי סדרות מובילים מבית yes: yes Drama, yes Action, Comedy yesואת ערוץyes דוקו המשדר את מגוון הסרטים והסדרות זוכי הפרסים הדוקומנטריים הגדול בישראל, וכן את חבילת הערוצים הישראליים. בנוסף, כוללת החבילה קטלוג VOD של כ- 500 עונות וסדרות, בהן סדרות מבית HBO, SHOWTIME, FOX, Disney, Universal ומגוון רחב של סדרות ועונות חדשות במקביל לשידורן בארה"ב.

חבילת הסדרות מציעה הפקות מקור בטלוויזיה הישראלית אשר יכללו בין השאר את העונות החדשות שיעלו בקרוב ל"פאודה", "תאג"ד", "האחיות המוצלחות שלי" וכן את כל רפרטואר הפקות המקור של yes והעונות הקודמות לאורך השנים.