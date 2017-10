עכשיו זה רשמי: מהיום וואטסאפ תאפשר לכם למחוק הודעות ששלחתם. כך תעשו את זה נכון 

אז מה עושים אם שלחתם בטעות הודעה לאיש הקשר הלא נכון או שאולי כתבתם כמה דברים שאתם מתחרטים עליהם? ובכן כל עוד הצד השני לא קרה את ההודעה, וסימון ה"וי" תחתיה לא הפך לכחול, הרי שכנראה תמצאו את המדריך הבא שימושי:

כך זה יעבוד: מדריך קצר למחיקת הודעות מהוואטסאפ

1. לחצו לחיצה ארוכה על ההודעה הסוררת אותה אתם מעוניינים למחוק.

2. בתפריט שנפתח ביחרו את אפשרות המחיקה הרצויה לכם: "מיחקו עבורי" (Delete for Me) או "מיחקו עבור כולם" (Delete for Everyone)

איך תדעו מה האפשרות הרצויה עבורכם? פשוט מאוד:

"מיחקו עבור כולם" (Delete for Everyone) - ביחרו באפשרות הזו אם הודעה ששלחתם נשלחה לנמען אחד או יותר. לאחר שתבחרו באפשרות הזו כל מי ששלחתם לו את ההודעה לא יוכל לראות אותה אך יקבל התראה כי הודעה שנשלחה אליו מכם נמחקה. באותה המידה אם מישהו אחר ימחק הודעה - גם אתם תקבלו התראה שכזו בצ'ט המשותף ושניכם תיחשפו אליה. תוכלו גם לבחור מספר הודעות באותה פעולה ולבחור למחוק אותן יחדיו.

"מיחקו עבורי" (Delete for Me) - האפשרות הזו היא למעשה האפשרות שקיימת כבר כיום, ובה תוכלו למחוק הודעות מההיסטוריה שלכם, זאת בעוד ההודעות שמחקתם ימשיכו להתקיים אצל הנמענים האחרים בצ'ט המשותף. כלומר המחיקה היא עצמית עבור המשתמש בלבד, כזו המיועדת בעיקר למי שלא מעוניין שאחרים המשתמשים בסמארטפון שלו יגלו את תוכן ההודעות שנשלחו לנמענים שונים.