סייבר: כיצד רוסיה השתמשה בפוקימונים כדי לחבל בבחירות בארה"ב ומה הקשר לישראל?  

החשיפה הזו מצטרפת לשלל דיווחים שונים מהם עולה כי רוסיה עשתה שימוש במרחב הסייבר כדי להשפיע על הלך הרוח בארה"ב ולהעמיק את הקרע שם במה שניתן לתאר כהנדסת אנוש באמצעות הרשת. נראה כי רוסיה אימצה את תנועת Black Lives Matter והשתמשה במאבקה כדי לגרום להגברת הקיטוב באוכלוסיה במדינה. במסגרת הטקטיטקה הזו נטען כלפיה שהפעילה קמפיין רשת נרחב בשם "Do Not Shoot Us" (אל תירו בנו) שחיקה את פעילות תנועת Black Lives Matter ( על ידי חיקוי הסימסה של התנועה ההיא: hands up, don't shoot) . לאחר שהקמפיין הזה נחשף נטען כי פייסבוק מחקה לא פחות מ-470 עמודים שהריצו את הקמפיין הפקטיבי עבור הממשל הרוסי. הדיווח ב-CNN גורס כי לעמוד הראשי בקמפיין הזה היו לא פחות מרבע מיליון ליקים.

ומה עלה בגורלו של עמוד ה-Tumblr המדובר? ובכן על פי CNN העמוד עדיין קיים ונראה כי הרוסים מפעילים בו קמפיין פרו פלסטיני שמטרתו אינה ברורה עדיין. האם אנחנו צפויים להתערבות דומה כפי שראינו בארה"ב? האם יתכן ומהלך כזה כבר קורם עור וגידים בישראל? קשה לענות על כך בצורה החלטית, אך דבר אחד בטוח הוא שאל לנו להיות שאננים.