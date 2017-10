ביטים: איזה אתר הישראלי מתרחב למדינות נוספות בעולם? 

סייברביט פותחת משרד חדש בגרמניה



סייברביט, ספקית מערכות אבטחת סייבר המספקת מערכות לאימון וסימולציה בתחום הסייבר ומערכות זיהוי ותגובה ועל אירועי אבטחת סייבר במערכות IT ו- OT, הודיעה היום על פתיחת משרד חדש במינכן, גרמניה. זהו המשרד הרביעי שסייברביט פותחת בעולם, במטרה לתמוך בקצב המואץ של הצמיחה בפעילותה בגרמניה, אוסטריה ושוויץ.

צמיחת החברה נובעת מהמחסור הגובר באנשי מקצוע בתחום אבטחת סייבר, לצד גידול בפשיעת סייבר וטרור סייבר באזור, והחיבור הקיים בין רשתות IT ותשתיות תקשורת קריטיות. האתגרים הללו יוצרים ביקוש למערכות אבטחת סייבר, שיאפשרו לאנשי סייבר מתחילים ולמומחי אבטחת סייבר לזהות איומים חדשים ולהגיב ביעילות על תקריות ברשתות IT ו- OT.



"גרמניה מובילה את אירופה בהכנת התשתיות וכוח האדם להתמודדות עם אתגרי ההגנה מהאיום המתפתח של טרור-סייבר ופשיעת -סייבר", אמר עדי דר, מנכ"ל סייברביט. "פתיחת המשרד במינכן יאפשר לנו לספק ללקוחותינו בגרמניה תמיכה וניהול לקוח טובים יותר, ולהאיץ את הצמיחה שלנו בשוק מרכזי זה". סייברביט הודיעה לאחרונה על שיתוף פעולה עם חברת IABG, ספקית שירותי ההנדסה והטכנולוגיה הגרמנית המובילה, במטרה לפתוח מרכז, אחד הראשונים מסוגו במדינה, לאימון וסימולציה בתחום הסייבר, אשר יושתת על פלטפורמת סייברביט.



סייברביט, חברה בת של אלביט מערכות, מספקת חליפת מערכות אחודה ומבוססת אנליזה לזיהוי איומים מתקדמים ורב-תחומיים, תגובה לאירועי אבטחת מידע, ואימון וסימולציה במערכות IT ו- OT. חליפת המערכות של סייברביט מספקת מענה לכל תהליך התגובה במקרה של אירוע אבטחת סייבר, החל מהזיהוי ועד לתיקון בכל רשתות ה- IT וה- ICS / SCADA.