דיווח: האקרים רוסים גנבו את תוכניות ההגנה של ה-NSA באמצעות פירצה בתוכנת האנטי-וירוס של קספרסקי 

עדיין לא ברור מי העובד ומה היה תפקידו, כמו גם מה עלה בגורלו של המידע שנגנב והאם חלק מממנו עשה דרכו להדלפות וויקיליקס השונות. מחברת מעבדות קספרסקי נמסר בהודעה רישמית כי "החברה היא חברה פרטית וככזו היא אינה קשורה בקשרים שאינם נאותים עם שום ממשלה כולל זו של רוסיה, וכי החברה מעולם לא עזרה וגם לא תעזור לשום ממשלה כלשהיא במאמציה בתחום הסייבר".

