גו פרו השיקה את מצלמת ה- HERO 6 ומצלמה חדשה לצילום ב-360 מעלות 

תכונות עיקריות

צילום וידאו 360 באיכות 5.2K30 או 3K60.

18MP צילום סטילס

תואם לאפליקציית GoPro

תכונת OverCaptureTM להמרת תוכן 360

מייצב תמונה מתקדם

אודיו 360

עמיד במים עד 5 מטר

תכונות צילוםTime Lapse Video + Photo, Night Lapse ו- Burst

תואם לרוב אביזרי GoPro

אביזר Fusion Grip כלול בערכה

שליטה קולית ב 10 שפות

מד תאוצה, GPS, גירוסקופ לניווט ומצפן

WiFi + Bluetooth

אספקה משוערת - נובמבר ברחבי העולם. תוכנת Fusion Studio desktop זמינה כאשר המצלמה תשווק. OverCapture לנייד יעודכן באפליקציה בתחילת 2018.

KARMA - להוביל, מבלי להסתכל אחורה



רחפן ה Karma מוכן ל HERO6 ומעודכנות בו שתי תכונות חדשות לצילום אוטומטי - עקוב אחרי + צפייה (Follow and Watch). באמצעות שימוש ב GPS, ה Karma יוכל מעתה לעקוב אוטומטי אחרי מחזיק השלט החכם, כאשר אתם בפריים כל הזמן. מצב הצפייה האוטומטי מאפשר מעתה ל Karma לרחף במקום בזמן סיבוב, כאשר מחזיק השלט החכם יהיה בפריים בכל זמן. עדכונים נוספים ל Karma כוללים צילום אוטומטי Cable-Cam לעדכון עד 10 נקודות עצירה לצילומים מורכבים יותר ו׳הסתכל למעלה׳ (Look Up) שיסובב את הרחפן לצילום השטח העליון.