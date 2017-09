טוויטר עושה מהפכה: 280 תווים למשתמשים נבחרים 

באיחור של כ-11 שנים, גילו בטוויטר שזה לא תמיד פשוט לתמצת מסר ב-140 תווים בלבד - והתוצאה: לראשונה בתולדות רשת המיקרובלוגינג, מוכפל מספר התווים המותר לשימוש בציוץ אחד.

המהפכה מוגבלת בשלב זה ל"מספר משתמשים" ברחבי העולם, כניסוי, ולא תופיע כלל בשפות בהן הברות ותווים מקובצות בסימנים גרפיים, כמו יפנית, סינית וקוריאנית. בהמשך, היא עשויה להינתן לכל משתמשי השפות האחרות.

Can't fit your Tweet into 140 characters? ?? We're trying something new with a small group, and increasing the character limit to 280! Excited about the possibilities? Read our blog to find out how it all adds up. ?? https://t.co/C6hjsB9nbL

בפוסט ההיסטורי שהעלו הלילה בחשבון הרשמי של הרשת, הסבירו מנהלת המוצר אלייזה רוזן ומהנדס התוכנה הבכיר איקוהירו איהארה, כי "כולנו היינו שם, ברגע בו ניסינו לדחוס את מחשבותינו לתוך ציוץ אחד, וזה כואב. הבנו שביפנית ציוץ ממוצע מגיע ל-15 תווים בלבד בעוד באנגלית ל-34, אך 9 אחוזים מהציוצים באנגלית מגיעים למגבלת התווים מול 0.4% בלבד ביפנית - כך שהבעיה אינה זהה אצל המשתמשים בכל רחבי העולם. רצינו שכל אדם בעולם יוכל לבטא את עצמו בטוויטר, ולכן הצבנו מגבלת תווים נרחבת יותר בשפות שבהן נאלצים להצטמצם".

גם ג'ק דורסי, המייסד של טוויטר, נדרש לסוגיה, ואף סיפר כי במקור ההגבלה היתה אמורה להיות 160 תווים - כמו בהודעת סמס בתקופה בה הושקה הרשת.

This is a small change, but a big move for us. 140 was an arbitrary choice based on the 160 character SMS limit. Proud of how thoughtful the team has been in solving a real problem people have when trying to tweet. And at the same time maintaining our brevity, speed, and essence! https://t.co/TuHj51MsTu