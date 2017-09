שנהיה לראש ולא לזנב: 20 עובדים שהתחילו בתפקיד זוטר וקודמו 

תאריך התחלה: פברואר 2015

תפקיד התחלתי: נציגת פיתוח טריטוריה

תפקיד נוכחי: מנהלת שוק אוסטרליה - ניו זילנד

איך התחלת?

?

עבדתי בתפקידים דומים אולם בעולמות תוכן שונים לחלוטין ומצאתי עצמי משנה מסלול מתוך אילוץ ומחפשת עבודה. שלחתי קורות חיים לתפקידים המתאימים לי ללא כל כוונה לעולמות הסייבר וזכיתי לשיחת טלפון מסמנכ"ל המכירות דאז בווטירו, שעתיד היה להיות המנהל הישיר שלי. משיחת הטלפון הראשונית לא התרשמתי שהתפקיד מתאים, אבל החלטתי שאני רוצה להיפגש ולשמוע עוד. לאחר אותה פגישה ראשונית הרגשתי שאולי התפקיד הוא התפקיד שאני מאוד רוצה, אבל שיש פה הזדמנות גדולה להצטרף לחברה שתגדל ולצמוח יחד עם החברה. הייתה לי הצעה יותר בטוחה, במשכורת יותר גבוהה אולם בחרתי בהזדמנות הגדולה לעומת המקום הבטוח. כגודל הסיכון גודל הסיכוי. תוך זמן קצר התפקיד שלי גדל והתעצם וכיום קיבלתי לידיי את פיתוח אחד משווקי הדגל של החברה. את ההתקדמות הזו אני מייחסת לאמביציה ולעבודה שלי ולא פחות למנהלים שלי שידעו לזהות בי פוטנציאל ולדאוג שאני אכן ממצה אותו ומתקדמת קדימה.



מצאתי את עולם הסייבר מרתק מאוד וזה בהחלט עולם תוכן שאני אמשיך להתפתח בו, לי חשוב באופן אישי לעשות רק דברים שאני מאמינה בהם, בווטירו אנחנו מגנים על ארגונים מפני תקיפות סייבר ואני רואה בעבודה שלי ושל כולנו בחברה שליחות לכל דבר. מטרות החברה הן מטרות שאני מזדהה איתן וגאה לייצג אותן.

מה העצה הכי טובה שקיבלתם במהלך הדרך?

YOU WILL NEVER GET YOU WANT SO TAKE WHAT YOU CAN

אילו תכונות נדרשות לדעתך לעובד או עובדת על מנת שיוכלו להתקדם במקום העבודה? אילו שגיאות נפוצות עובדים עושים במהלך הדרך?





יושרה. לכל עובד איכויות וכישורים שונים, כולנו יותר טובים או פחות טובים בנקודות כאלה ואחרות, אבל אם אדם שומר על היושרה והאמינות שלו במקום העבודה ולא מנסה להיות מישהו שהוא לא זו הדרך לזכות בהערכה מהמנהלים והקולגות ולהתקדם. גם, לא לחכות שדברים יקרו, אם אתם רוצים משהו - תבקשו. שגיאות? כשלא מדברים. אם יש לכם מה להגיד, לכו ותגידו. ברגע שמציפים דברים לטוב ולרע, משם יכולים להתפתח ולצמוח ביחד.

גם בתקופות קשות ועמוסות חשוב להיות בקבלה לכל מה שמרגישים. זה הכי בסדר גם להרגיש לא בסדר.

אילו יכולת לשנות משהו במהלך הקריירה שלך, מה היית משנה?

לא הייתי משנה דבר, אני מאמינה מאוד שהכול הביא אותי בדיוק למקום שאני נמצאת בו היום, וזה המקום שבו אני צריכה להיות.

מה העצה הכי טובה שאת יכולה לתת למי שרוצה להתקדם?

לא לוותר אף פעם, סבלנות, נחישות ומיקוד במטרה מוכיחים את עצמם, והכי חשוב, להקשיב לעצמנו, לשאול את עצמנו בכל נקודת זמן איך אנחנו מרגישים. התשובות תמיד נמצאות בפנים, ואם אין תשובה, אז זה לא הזמן לקחת החלטה, אלא רק להמשיך לבחון. אם משהו לא מרגיש נכון - אז זה הזמן לשינוי.