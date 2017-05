מחדל חמור ב-IBM: החברה שלחה ללקוחות כונני פלאש שהכילו נוזקה טרויאנית 

זוהי רשימת הכוננים הנגועים:



• IBM Storwize V3500 - 2071 models 02A and 10A

• IBM Storwize V3700 - 2072 models 12C, 24C and 2DC

• IBM Storwize V5000 - 2077 models 12C and 24C

• IBM Storwize V5000 - 2078 models 12C and 24C

• IBM Storwize for Lenovo V3500 - 6096 models 02A and 10A

• IBM Storwize for Lenovo V3700 - 6099 models 12C, 24C and 2DC

• IBM Storwize for Lenovo V5000 - 6194 models 12C and 24C

החברה פירסמה הנחיות התמודדות עם האיום בקישור הזה

עדיין לא ברור האם הכוננים האלו נשלחו גם ללקוחות בישראל, ביקשנו את תגובת החברה בארץ לשם הבהרה ולכשזו תגיע נצרפה לכתבה.