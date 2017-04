האם כרטיס המסך החזק בשוק שווה את המחיר? סקירת כרטיס מסך ASUS ROG STRIX GeForce® GTX 1080 TI  

חברת ASUS השיקה בישראל לארחונה קו מוצרי גיימינג חדש ואנחנו קיבלנו לסקירה את אחד הפריטים הנחשקים ביותר מבין כל מוצרי הסדרה: כרטיס מסך מדגם ROG Strix GeForce GTX 1080 Ti. הכרטיס החדש מתאפיין במערכת איוורור שקטה וחכמה מסוג MaxContact שיחד עם שלושת המאווררים רשומי הפטנט מבטיחה קירור גבוה ב- 30% יותר וביצועים השקטים פי שלוש בהשוואה לאחרים. בנוסף מגיעים הכרטיסים עם טכנולוגיית סנכרון תאורה ASUS Aura Sync - שמאפשרים לכרטיס המסך להאיר את המחשב מבפנים באמצעות נורות לד צבעוניות - אתם יודעים, כי אם כבר גיימרים -אז עד הסוף. עוד ממאפייני הכרטיס: טכנולוגיית ה- GPU Tweak II להגברת הביצועים דרך התוכנה ו- XSplit להזרמת המשחקים לרשתות כמו יוטיוב ו- Twitch, חלקים באיכות פרימיום, והכי חשוב מכל - ביצועים שעל פי טענת החברה מתעלים על ביצועי ה -NVIDIA Titan X. אז אחרי ההקדמה הזו, בואו ונגיע למבחן האמיתי: איך הכרטיס? הנה הסקירה שלנו:

לאחר שיצא עוד באמצע פברואר, יצרניות לוחות האם מתפנות להשיק את הגרסאות האישיות שלהן לכרטיס המסך החזק ביותר בשוק - ה-GTX1080 TI האימתני. עם תג מחיר מפוצץ של 3699 שקלים, הרי שתוכלו לבנות מחשב מצוין במחיר של הכרטיס הזה - לבדו. אז האם הוא באמת נותן תמורה לכסף? ובכן, נכון לעכשיו (ע"פ תוכנת סקרי החומרה 3D MARK), הווריאציה הזו של הכרטיס היא הפופולארית ביותר מבין הסוגים השונים ואני בהחלט מבין מדוע. ניכר שאסוס השקיעה מאמצים בעיצוב הכרטיס והוא פשוט נראה נהדר, ניכר שהושקעה שם מחשבה על חווית המשתמש של הצרכן.

לכל אורך הכרטיס ניתן לראות את תאורת הלדים של אסוס, ה-AURA, שמאפשרת לכל משתמש לבחור את הצבע המועדף עליו. הכרטיס בעל שני חיבורי DISPLAY PORT 1.4 שמאפשרים שידור של 4K ב-144 הרץ, שני חיבורי HDMI 2.0 שמאפשרים שידור של 4K ב-60 הרץ וחיבור DVI (שהוסף על העיצוב של נבידיה).

המפרט המלא:

• Base clock and boost clock to be updated

• PCI Express 3.0

• OpenGL® 4.5

• 11GB GDDR5X memory

• 352-bit memory interface

• 1x DVI-D, 2x HDMI 2.0, and 2x DisplayPort 1.4