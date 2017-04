האיש הזה הרכיב אייפון 6 לבדו וגילה את הסוד השמור אפל: כמה באמת עולה לייצר את המכשיר? 

אז כמה באמת עולה להרכיב אייפון 6S?

ובכן הנה המספרים שסיפק אלן: כדי לייצר את המכשיר הוא הזדקק לארבעת החלקים הבסיסיים: המסך, המארז, לוח האם והסוללה. תמורת כל אלו הוא נפרד מ-300 דולרים. לשם השוואה, מכשיר אייפון 6S חדש עולה 549 דולרים.

I made my own iPhone - in China! It's a fully functional, like-new iPhone 6s. Here's the video of my journey: https://t.co/BWPg4oRm9R