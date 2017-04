האם זו הנקמה הרוסית על מעורבות ארה"ב בסוריה? שובם של סוחרי הצללים מבשר רעות לעולם 

בשלב הזה כבר ברור לכל כי מאחורי הארוע הזה עומדים האקרים רוסים, הממומנים על ידי הממשל במוסקבה. יתרה מכך, זו בדיוק אותה שיטת הפעולה שראינו בחודש שעבר עם הדלפות ויקיליקס. אז מדוע דווקא עכשיו? העיתוי נראה מושלם. בעוד פוטין ובכירו מדברים על תגמול הולם לאמריקנים, הנה צץ לו המכתב הזה עם הסיסמא לקבצים במפתיע.

בידי ההאקרים הללו כמויות אדירות של מידע שנגנבו משרת פרוץ שהיה בשימוש של ה-Equation Group, ונראה כי הם בוחרים לפרסמו בעיתוי מושלם עם מדיניות החוץ של רוסיה. עד כמה מושלם העיתוי? מושלם מספיק שאפילו אדוארד סנודן קבע בזמנו חד משמעית כי מדובר באירגון ביון רוסי העומד מאחורי הפריצה וההדלפה:

7) Why did they do it? No one knows, but I suspect this is more diplomacy than intelligence, related to the escalation around the DNC hack.