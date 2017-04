שימו לב: אם תשתפו את התמונה הזו ברוסיה כנראה שיאשפזו אתכם 

מה קורה כשמעליבים את פוטין? ובכן על פי משרד המשפטים הרוסי - כנראה שתאושפזו בכפייה. חופש ביטוי? לא ברוסיה. משרד המשפטים במדינה הוציא תמונה המתארת את הנשיא, ולדימיר פוטין, כשהוא מאופר בצורה גרוטקסית על רק צבעי הקשת בענן בטענה שהיא "קיצונית". הטענה הזו חוזקה תוך השענות על החוק האוסר על תעמולה הומוסקסואלית במדינה שחוקק שם בשנת 2013. אבל אם חשבתם שזה הפאנץ, חכו -כי זה נהיה טוב יותר. מכיוון שהחוק אוסר על פירסום תמונות שכאלו, הרי שעל התקשורת הרוסית נאסר כלל לפרסם את התמונה המדוברת.

יש מי שטענו שזו התמונה הסוררת:

A Russian court has banned an image suggesting Putin is gay & sentenced the culprit to compulsory psychiatric care. https://t.co/rUlOO5r6lp pic.twitter.com/hbkDHcndY5