מפריס הילטון המדענית ועד משחת שיניים בטעם המבורגר: קבלו את מיטב מתיחות ה-1 באפריל ברשת 

גוגל השקיעה גם השנה והשיקה מגוון שירותים ומוצרים הזויים, הנה כם מהם:

בהתאם לטרנד העולמי, בגוגל השיקו גמד גינה חכם בשם "נומאו" (משחק מילים שמשלב בתוכו גם את השם רומאו וגם את הכינוי האנגלי ל"גמד גינה"). הסייען החכם הזה מפגין אישיות מדוכדכת ועוקצנית במעט, שמסרבת לסייע לכם לגבי שאלות שעניינן אינו מחוץ לבית:

בגוגל יפן המציאו את המקלדת הראשונה שכולה מורכבת מ"פצפצים" - אותן שקיות ניילון רבודות בבועות אויר שכולנו אוהבים לפוצץ:

בגוגל הולנד השיקו את "גוגל רוח":

חטיבת הVR של החברה הציגה גם היא שידרוג לפלטפורמת המציאות במדומה של החברה בדמות חוויה רב חושית חדשה:

בבורגר קינג הגשימו חלום רטוב של חלק מאיתנו והשיקו בושם חדש, בניחוח המבורגר ה"וופר" שלהם:

The scent of a Whopper is so enticing, we created our own special unisex fragrance. With robust fresh notes it truly is the perfect scent. pic.twitter.com/LSMF9ws0eE