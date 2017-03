האקר מאיים למחוק 200 מיליון חשבונות iCloud של משתמשי אפל 

איום חדש ולא צפוי על משתמשי אפל או מתיחה? קבוצת האקרים מטורקיה מאיימת בשעות האחרונות על אפל

העולמית וטוענת כי בידיה גישה לכ -300 מיליון חשבונות ה- iCloudשל משתמשי החברה. ההאקרים הטורקים דורשים תשלום כופר בסכום של $75,000 דולרים אחרת אלו ימחקו את כל המידע שם - כך לטענתם.

הקבוצה, המכונה "משפחת הפשע הטורקית" (זה השם במקור) דורשת מאפל שהתשלום יועבר אליהם בביטקויין - לא יאוחר מה-7 לאפריל. ואם התאריך הזה נשמע לכם מעט מוכר הרי שהחושים שלכם לא מטעים אתכם - השביעי באפריל היום יום מתקפת הסייבר המסורתית של האקרים פרו פלסטינים כנגד ישראל.

We are a new organization, the 7 April 2017 attack isn't going to be our only one. This is just the start.