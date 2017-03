לא זו לא בדיחה: מה קרה כשכומר, רב ואתאיסט התיישבו לעשן מריחואנה? 

זה מתחיל כמו עוד בדיחה: "רב, כומר ואתאיסט הומוסקסואל התיישבו לעשן מריחואנה", מסתבר שמישהו חשב שהשורה הזו יכולה להיות סרטון ויראלי מעניין - והוא כנראה צדק. השורה הזו הפכה לסירטון ויראלי חדש שצברה יותר מ-25 מיליון צפיות בפייסבוק בלבד עם קרוב לחצי מליון שיתופים וכמעט 70,000 תגובות.

הסרטון המכונה: "?What happens when a priest, a rabbi, and an atheist smoke weed together" משתמש במריחואנה כדי להביא יחדיו שלושה אנשים שונים מאוד: ראשון משמאל הוא הרב ג'ים מורל, רב רפורמי שהתוודה כי הגיע כדי להתנסות באחד מיצירותיו של האל. מורל אף סיפר כי בעברו עישן מריחואנה, אך "לא עשה זאת כבר שנים רבות".

שני משמאל הוא הכומר, כריס שולר, המשתייך לזרם האפיסקופלי. שולר התוודה כי לא עישן מאז התיכון וסיפר כי "למרות שאין איסור על עישון מריחואנה בנצרות, מרבית הנוצרים לא מסתכלים על העניין בעין יפה". לעומתם האתאיסט שבשלישיה המוזרה הזו, קרלוס דילר, סיפר לחבורה כי הוא מעשן כל יום, ואפילו עישן שעה לפני שהגיע לצילומים.