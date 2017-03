לא תאמינו איזה ספר כבש את רשימת רבי המכר של אמזון 

מסתבר שאלפי אמריקאים התאהבו בבדיחה הזו, בהתאם לרוח הזמנים במדינה, ואלו החליטו לרכוש את הספר במחירים שנעים בין 8-10 דולרים. וזה לא נעצר פה, נואלס כרגע נמצא בסיבוב ראיונות בתקשורת ושם הוא מספר כי הוא מאמין שהספר יעמוד ב"מבחן הזמן" וכי עבודת התחקיר שנעתה טרם כתיבתו היה "מקיפה ורצינית". אז מדוע הוא החליט להשאיר את הדפים ריקים? ובכן, בראיון לפוקס ניוז הוא מספר כי לאחר שעבר על כל החומר בעניינה של המפלגה הדמוקרטית, הוא הבין כי עדיף להשאיר את הדפים ריקים.

'BEST TO LEAVE THE PAGES BLANK': @michaeljknowles' new book 'Reasons to Vote for Democrats' is completely blank! pic.twitter.com/ZasbMCZedN