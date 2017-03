פאדיחה בשידור חי: אבא התראיין והילדים השתוללו ברקע 

מסתבר שאפילו נושא רציני כמו סקנדל פוליטי בדרום קוריאה יכול להיות חמוד, כמובן בתנאי שמערבים בסיפור ילדים קטנים וחמודים. זה בדיוק מה שקרה לפני כיומיים לפרשן המדיני רוברט אי קלי, בעת שידור חי בערוץ החדשות BBC NEWS.

קלי נקרא לדבר בשידור חי בחדשות BBC, על הבחירות הקרובות בדרום קוריאה והסקנדל הפוליטי שמתחולל במדינה. הראיון נערך מביתו, כשקלי משתמש כרגיל במצלמת הרשת הביתית שלו. בעוד קלי מדבר ברצינות תהומית כל הנושא, שני ילדיו הקטנםי נראים מתגנבים לחדר מאחוריו. האב שמרגיש כי משהו מתרחש מאחוריו מנסה למנוע מביתו להתקרב למצלמה, תוך כדי שהוא מדבר. בו בזמן, בנו הפעוט נכנס לחדר מלא שמחת חיים בהליכון שלו - ובנקודה הזו קלי מתחיל חייך - כמו גם המגיש באולפן.

באותו הרגע אשה לחוצה נראית כשהיא מסתערת פנימה אל תוך החדר אחוזת בהלה. האישה נראית כשהיא שולפת את הבת הגדולה ומגלגלת את הפעוט החוצה, בעודה נשכבת על הריצפה, ככול הנראה מתוך מחשבה (מוטעית כמובן) שאף אחד לא רואה אותה. כל הזמן הזה האב נשאר רגוע ושליו, בטוח שהעניינים בשליטה. מיותר לציין שהקטע הפך ויראלי בכל העולם מספר שעות ארח כך, בעוד קלי לא ממש מודע לסיפור.

גם לאחר שחבר עידכן אותו בכך שהסיפור תופס תאוצה, קלי לא ממש הבין מה קרה וענה לו בתגובה בתמימות "האם זה מסוג הדברים שהופכים ויראלים ברשת?"

@David_Waddell What would that mean, please? Re-broadcasting it on BBC TV, or just here on Twitter? Is this kinda thing that goes 'viral' and gets weird?