הסוד החבוי בתוך ההדלפה הגדולה של ויקיליקס 

בויקיליקס בחרו להדגיש באופן בולט במיוחד את מה שלטענתם הוא תוכנה סודית של ה-CIA המכונה "UMBRAGE", תוכנית אשר מטרתה להסוות את עקבות ארה"ב בזמן תקיפת סייבר על ידי ניצול כלי תקיפה ממדינות אחרות - ובקיצור לזייף מתקפת סייבר של מדינה זרה. אילו מדינות אתם שואלים? למשל רוסיה - ולא, אנחנו לא נתנו את הדוגמה הזו, זה מה שנכתב במפורשות בהסבר המצורף של ויקיליקס לתוכנית. מדוע אתם שואלים? זו שאלה מעניינת. אם נסחף לנו לרגע על גלי הדמיון נוכל לחזור אחורה לימי הבחירות בהם טראמפ יצא נגד סוכנות הביון שטענה כי רוסיה פרצה למחשבי המפלגה הדמוקרטית ולמערכת הבחירות במדינה. טראמפ האשים את סוכנויות הביון האמריקניות שהדוחות שלה שגויים וכל הסיפור על המעורבות הרוסית הוא פשוטו כמשמעו - פייק ניוז. יתרה מכך - טראמפ האשים את המפלגה הדמוקרטית בקשירה עם שירותי הביון האמריקנים נגדו ושלל כל אפשרות של מעורבות רוסית.

לכן, כמה נח שבמסגרת ההדלפה - נמצאה ההוכחה שבידי ה-CIA הכלים והידע לזייף מתקפת סייבר של מדינה זרה. המידע הזה נופל לחיקם של חובבי תאוריות הקונספירציה - ואלו נראה שמחבקים אותו כמו אהוב שחזר ממרחקים. בנוסף, נראה שאת המידע הזה מקפידים לפמפם בעמוד הטוויטר של ויקיליקס, ואם אתם חושבים שמדובר בצירוף מקרים - תחשבו שוב.

ויקיליקס הוכיחה עצמה בשנים האחורנות ככלי שמטרתו זריעת כאוס בעולם - אף אחד לא טוען שמעשי ה-CIA היו נכונים אתית, אבל נשאלת השאלה הפשוטה: מה הייתם מצפים שיעשו שם? יפתחו תוכניות להגברת הילודה? סדנאות מקרמה? נראה שהתדהמה העולמית מהחשיפה הזו מתמקדת בתמונה הקטנה - ביכולות הפריצה. נשאלת השאלה מדוע? כותב שורות אלו סובר שלעיתים אנחנו פשוט מעדיפים לחיות בבועה שלנו, זו שבה פייסבוק לא מקליטה את הדיבורים מסביב לסמארטפון שלכם כדי למכור לכם פירסומות רלוונטיות, זאת שבה חלק גדול מהמכשירים שמיוצרים על ידי חברות סיניות - יוצאים עם תוכנות backdoor מותקנות כבר בהוראת הממשל שם. מציאות ובה הסמארטפונים שלכם פרוצים לא בגלל ה-CIA אלא בגלל האפליקציות שבחרתם להתקין עליו וההרשאות הנרחבות שהתרתם לאלו (בין היתר: קריאת הודעות, מיקומים, העתקת ספר הטלפונים שלכם והשמות בו, פירסום הודעות בשמכם ומעקב אחר תעבורת המידע במכשיר). הסיפור האמיתי כאן הוא לא שלסוכנות ה-CIA יש יכולות לפרוץ לטלויזיות חכמות, כי אם הייתם קוראים את הפרטים הקטנים הייתם יודעים שהטלויזיות הללו מקליטות כמעט תמיד את שאתם אומרים (זה אפילו כתוב בספר ההדרכה לטלויזה שלכם - קראתם אותו בכלל?) הסיפור האמיתי הוא שכרגע, אי שם ברשת, יושב לו האקר סוג ז' שקיבל מפת דרך באמצעות הפירסום הזה של ויקיליקס בדרכו לפיצוח ומציאת פירצות כאלו ואחרות.

אז מה השלב הבא? לא ברור. מובן שממשלה יכולה להתמודד עם ארוע שכזה. וכן, גם ה-CIA ישרוד את זה. היו סמוכים ובטוחים שהנזק כאן הוא ברובו תדמיתי. נשאלת השאלה מה יקרה כשבבוא אחד מן הימים הידע על כלי הפריצה שפורסם כאן, זה השייך לגוף ביטחוני שבין היתר תפקידו להתעמת עם ארגוני טרור, יוביל איזה האקר להפיל בנק בקצה השני של העולם?

בשלב הזה ויקיליקס ואסאנג' פשוט יושבים בצד ונהנים לראות את העולם נשרף, וכן, הם מבינים שהם בסה"כ כלי שרת זניחים בידיה של חסידת זכויות האדם ואבירת השיוויון - רוסיה, אבל זה לא ממש משנה, כי נקמה קודמת להכל. ראיה לכך תמצאו בסיסמה שבחרו שם למאגר הקבצים שהודלפו:

וכך נכתב שם: "SplinterItIntoAThousandPiecesAndScatterItIntoTheWinds" הכוונה כאן היא לציטוט שיוחס לנשיא ארה"ב המנוח ג'ון קנדי לאחר מותו, שהמשמעות שלו היא "אני אנפץ את ה-CIA לאלפי חתיכות ואעיף אותן ברוח". מי צריך תיאוריות קונספירציה, שהכל פשוט גלוי ומונח לנו מול העיניים?

