אף מכשיר אינו בטוח: הדלפות ויקיליקס יהפכו את העולם לפרוץ 

תזמון ההדלפה מעורר שאלות רבות בנוגע למניעים מאחוריה, כמו גם לשאלה - כיצד בוצעה הפריצה? לאורך החודש האחרון פורסמו בעמוד הטוויטר של וויקיליקס מגוון תמונות, במעין טיזר או פרומו לפירסום הרשמי שיצא אמש:

התמונות דיברו על סודות הנצורים ב"כספת 7"

ומהי למעשה "כספת 7"?

How did #Vault7 make its way to WikiLeaks? pic.twitter.com/9lbEPhkR6w

כעת מסתבר שאחת התמונות שפירסמו שם הכילה מסר סמוי. לציוץ שעלה אמש, ובו פירסמה וויקיליקס את דבר הדליפה, צורפה תמונה שחורה ועליה כיתוב לבן " VAULT 7 YEAR ZERO":

ENCRYPTED RELEASE

Use a 'torrent' downloader on: https://t.co/gpBxJAoYD5

And '7z' to decrypt.

Passphrase will be made public at Tue 9am ET. pic.twitter.com/MxZQtoaCMK