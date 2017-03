איך נראית היום האשה שהפכה לסמל המאבק הפמיניסטי? 

השם נעמי פארקר-פריילי לא יאמר דבר לרבים מכם. התמונה שלה דווקא כן.

נעמי הפכה עם השנים ל"רוזי דה רייוטר", או "רוזי המסמררת", מי שתמונתה במלחמת העולם השנייה, לובשת בנדנה, חושפת שריר ומעליה הכיתוב "אנחנו יכולות לעשות זאת", הפכה לסמל ולאייקון במאבקן של נשים ברחבי העולם. היא זכתה לאינספור מחוות וחיקויים במהלך השנים, אבל למעשה רק בשנת 2009 הבינה שבמשך שנים, אנשים לא ידעו שמדובר בה.

ב-1942, על פי עמוד הפייסבוק "a Mighty Girl", צולמה פארקר-פריילי בעודה עובדת בבסיס חיל הים באלאמדה, קליפורניה. אמן בשם ג'יי הווארד מילר עיבד את התמונה לפוסטר, הוסיף את הסלוגן We Can Do It, והשאר - היסטוריה. "קיבלתי דואר ממעריצים", סיפרה, לאחר שתמונתה הופצה על גבי שערי עיתונים ומגזינים ברחבי המדינה, כחלק מהמאמץ המלחמתי בימיה הקשים של מלחמת העולם השנייה.

בשנות ה-80, עם זאת, אשה בשם ג'ראלדין הוף דויל ראתה את התמונה ללא כיתוב, וטענה כי מדובר בה. אבל ב-2015 ג'יימס קימבל, פרופסור לתקשורת מאוניברסיטת סיטון הול, עזר לה להחזיר לעצמה את ההכרה.קימבל פרסם מאמר במגזין "Rhetoric and Public Affairs" וסייע לתיקון ההיסטורי.

"לא רציתי תהילה או עושר, רק רציתי את הזהות שלי", אמרה למגזין "פיפל", וגם בגיל 95, רוזי עדיין נראית נחושה מתמיד.