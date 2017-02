האם שרתי אמאזון תחת מתקפה? החברה מדווחת על תקלה נרחבת שפוגעת בזמינות אתרים רבים 

האם בשעות האחרונות שרתי חברת אמאזון נתונים תחת מתקפת סייבר? תקלה מסתורית שפגעה בשירות האחסון בענן של החברה גורם לחוסר זמינות של מאות ואלפי אתרים מסביב לגלובוס. על פי החברה, מקור התקלה אותר והוא מיוחס ספציפית לשירות ה-S3 של החברה, שירות המאשםר בין היתר אירוח של אתרים שלמים על גבי שרתי החברה. בין לקוחות השרות הזה נמנות חברות ענק כגון נטפליקס, דרופבוקס, מערכת הפורומים של רדיט, טאמבלר, פינטרסט, שרתי משחק ה "מיינקראפט" ועוד רבים אחרים.

בציוץ שפירסמה החברה, היא מתארת זינוק פתאומי בשיעור הכשלים בשירות ה-S3:

S3 is experiencing high error rates. We are working hard on recovering.

החברה עידכנה בעמוד הטוויטר שלה כי נראה ומוקד הכשלים אותר למתקן בקליפורניה המכונה East-1. ככול הנראה מה שמתרחש במתקן הזה משפיע על תקינות השירות כולו.

We continue to experience high error rates with S3 in US-East-1, which is impacting some other AWS services.