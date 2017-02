חי בלה לה לנד: העולם מגיב לפאדיחה הגדולה באוסקר 

אז כמובן ישנה ההודעה הרישמית של האקדמיה על הזוכה "אור ירח":

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/i846CnSDAi

והיו מי שלעגו לאקדמיה עם הציוץ הבא:

שאר הציוצים בעיקר לעגו לגודל הפאדיחה:

והיו מי שטענו כי הזוכה הוא בכלל סרט אחר (רמז: מייקל גו'רדן והלוני טונס כיכבו בו):

I mean while we're here... #Oscars pic.twitter.com/Hy59dr2hzx

רבים השוו את הרגע המביך לפאדיחת הענק בטקס מיס יוניברס, שגם שם כזכור הוכרזה הזוכה הלא נכונה ברגע מביך במיוחד - וגם בחשבון של תחרות מיס יוניברס עצמה חגגו על גודל הרגע:

אחד הממים החוזרים היה זה של המנחה סטיב הארווי - אותו אחד שעשה את הפאדיחה בטקס מיס יוניברס שעבורו מדובר ביום חג:

Have your people call our people - we know what to do. #Oscars #MissUniverse