טראמפ סיפר על "מה שקרה בשבדיה". השבדים לא יודעים במה מדובר 

שום דבר משמעותי לא קרה בשבדיה אתמול, למעשה. בעיתון "אפטנבלאדט" מדווח על מעצר של בן 17 על טוסטוס שהיה עם חמישה כלי נשק טעונים, אבל מדובר בנסיון חיסול חשבון בין כנופיות ובפרשיה שנמשכת חודשים רבים. כותרות אחרות בעמוד הראשי מדווחות על אליפות העולם בסקי.

השבדים קצת הופתעו מהפרסום הפתאומי שקיבלו, אם כי חלקם כנראה קיבלו את העניין בהומור. "מה הוא מעשן?", תהה ראש הממשלה לשעבר קרל בילדט.

Sweden? Terror attack? What has he been smoking? Questions abound. https://t.co/XWgw8Fz7tj — Carl Bildt (@carlbildt) February 19, 2017

ההאשטאג "#LastNightInSweden" תפס תאוצה ברשת, וחשבון מיוחד אף נפתח תחת שם דומה, ובו מסרים כמו "אמריקה - אם את מתחילה להזדהות עם השובה-הנשיא שלך, אנחנו יכולים לעזור", בצירוף ההאשטאג "סינדרום סטוקהולם".

America, if you start to identify with your captor-President, please call. We can help. #LastNightInSweden #StockholmSyndrome — Last Night In Sweden (@LastNiteNSweden) February 19, 2017

הסברים אחרים לגבי מה שקרה בשבדיה היו בסגנון "אתמול בלילה, השיער של טראמפ הופיע בזוהר הצפוני", אזכורים לאיקאה, ואפילו לטבח השבדי המפורסם מהחבובות.

Last night, Trump's hair color appeared in the Northern Lights. #LastNightInSweden — Last Night In Sweden (@LastNiteNSweden) February 19, 2017

BREAKING NEWS. Swedish police have released picture of the man sought for the terror attack #lastnightinsweden #swedenincident #TrumpRally pic.twitter.com/MHYSkddnU7 — Neil Macdougall (@DougallChops) February 19, 2017

איך אומרים "פייק ניוז" בשבדית?