מה שהאיש הזה עושה עם גיטרה ומכונת כביסה יקסים אתכם 

למי מאיתנו אין לפעמים בעיה של מכשיר חשמלי רועש - בעיקר מכונת כביסה או מייבש. אפשר להחליף אותו במכשיר אחר, אפשר להתקשר לשירות הלקוחות, אפשר אפילו לנסות לתקן לבד - אבל לארון "אטאבוי" מקאבוי היה רעיון ששבר את הרשת.

מקאבוי לא מספק על עצמו יותר מדי פרטים. "אני ווייט טראש, צריך להתגלח", הוא מסביר בווידאו הראשון בעמוד הפייסבוק שלו, "אני בשנות ה-40, חובש את הכובע על הצד כי כזה אני, ועוד דבר אחד - גו טייגרס!" (קבוצות הספורט של אוניברסיטת לואיזיאנה סטייט).

>> לכתבות נוספות במדור

כך הפכה סטודנטית דנית לאחת הנשים המבוקשות בעולם

זיכרון גורלי: הכירו את האישה שלא מסוגלת לשכוח דבר

לא תאמינו כיצד סרטון המסע מסביב לעולם נעשה

הבחור גם יודע לנגן בגיטרה, ובעזרת מכונת הכביסה הרועשת, יצר כמה "דואטים" לקלאסיקות, ביניהן "השטן ירד לג'ורג'יה" (The Devil Went Down To Georgia) של צ'רלי דניאלס בנד מ-1979. האחרונה גם זכתה לתפוצה נרחבת בפייסבוק, עם 45 מיליון צפיות וכמעט מיליון שיתופים.