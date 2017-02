מחדל האבטחה הגדול של טראמפ: כך מתנהל המנהיג החזק בעולם בצילו של משבר גרעיני 

איש העסקים לשעבר, כאמור, שהה באותה העת באחוזתו במאר-א-לאגו שבפלורידה, בעודו מארח את ראש ממשלת יפן, שינזו אבה. השניים היו בעיצומה של ארוחת ערב מפוארת עם עשרות אורחים, כשלפתע משלחת מיוחדת הסתערה לעבר שולחנו של הנשיא עם המידע המסווג על אודות ניסוי הטילים שערכה פיונגיאנג באותו הזמן.

כל המידע המודיעיני המסווג הזה שותף לא רק עם הנשיא, כי גם עם ראש ממשלת יפן ושאר הנוכחים בשולחן - מבלי למצמץ או אפילו לחשוב, האם נכון לחלוק ולשתף מידע מסוג זה עם הנוכחים במקום. על פי דיווחים אחוזתו של טראמפ מכילה חדר מאובטח במיוחד למקרים מסוג זה, ויתכן שהנשיא האמריקני התעקש שהמידע יועבר לו ליד שולחנו - וכמובן, כשכל הנוכחים צופים בו. תוך רגעים ספורים הארוע הזה הפך לישיבת חירום שדנה בביטחון הלאומי ובדרכי התגובה לארוע - כל זאת בשיתוף ראש ממשלת יפן ושאר האורחים שישבו מסביב לשולחן.

מיותר אפילו לציין שעל פי הדיווחים, אף אחד לא ביקש מהנוכחות לפחות להניח את המכשירים הסלולריים שלהם בצד מחשש לדליפת מידע - ולא, הסיפור הזה לא נגמר כאן. על פי הדיווחים, טראמפ המשיך לדון בנושא בקול רם כשבכל רגע נתון, כל אחד מהנוכחים, יכל פשוט להקליט את הכל ואפילו להעביר את הכל בשידור חי. כתבנו יכולים? ובכן, מתברר שהנוכחים במקום היו ממש חרוצים ומיהרו להעלות את כל הארוע לפייסבוק - כאמור בעוד הארוע מתרחש במקביל. וכך זכינו לתמונות הבאות:

Trump conducts national security meeting in public during Mar-a-Lago dinner https://t.co/tceAiNZUbr pic.twitter.com/HDTTIjSCaW — The Hill (@thehill) February 14, 2017

One would think leadership of the free world would have scratched Trump's itch for publicity https://t.co/BRv3tmDIAy pic.twitter.com/MuMXV1tjDj — NYT Opinion (@nytopinion) February 14, 2017

ואם זה לא הספיק, הגיע גם הפוסט הזה מאחד האורחים שבארוע:

Mar-a-Lago member who pays Trump hundreds of thousands of dollars posts pics of - and identifies - US official carrying nuclear football. pic.twitter.com/oyAfY0E9Fj — Samuel Oakford (@samueloakford) February 13, 2017

למי שלא הבין, האורח הזה הצטלם עם האיש שנושא את המזוודה עם הקודים הגרעיניים של ארה"ב. אתם יודעים, זה שבכל הסרטים הנשיא פונה אליו כדי לאשר מתקפה גרעינית על האוייב. מדובר באחד התפקידים הרגישים ביותר במערכת הביטחונית - שבמחי צילום תמונה בסמארטפון והעלאת פוסט - הפך להיות נחלת הכלל. וכך כתב האורח של טראמפ, ריצ'ארד דאגזיו, בפוסט שבינתיים כבר הוסר: "זהו ריק, הוא נושא את כדור הפוטבול (הידוע גם בכינויו כדור הפוטבול האטומי, תיק החירום של הנשיא, הכפתור, הקופסא השחורה או אפילו סתם - כדור הפוטבול). מדובר במזוודה שתוכנה נועד לשימוש נשיא ארה"ב במקרה של אישור מתקפה גרעינית בעודו רחוק מהבית הלבן. התיק הזה מוחזק על ידי עוזר צמוד מהמערכת הביטחונית וריק הוא האיש שאחראי עליו". מיותר לציין שהפוסט הזה עלה לפייסבוק כשהוא מתוייג עם המיקום המדוייק של השניים.

כיצד הופכת ארוחת ערב נשיאותית למחדל אבטחה מביך שכזה? לא ברור ובערבות התהודה העולמית שהארוע הזה זוכה לו, נראה שיהיו מי שישלמו את המחיר. מיותר לציין שזה ככול הנראה לא באמת ישנה דבר - הנשיא החדש אוהב לעשות את הדברים בדרכו שלו, דרך שבדרך כלל כוללת עוד עשרות, מאות ואלפי צופים סביבו.

FB user posted pics of Trump dealing w/ international crisis at his private club, in full view of diners [Update] https://t.co/Jai6yR6gbT pic.twitter.com/Rg5YCJHrz9 — Aaron Rupar (@atrupar) February 13, 2017

פרט נוסף שעולה מהארוע הזה הוא שמתברר שהדיווחים על הסמאטרפון של הנשיא החדש היו נכונים. עם כניסתו לתפקיד דובר על כך שהיועצים הביטחוניים של טראמפ ביקשו שיחליף את סמארטפון האנדרואיד שלו במכשיר חדש ומאובטח יותר - אך טראמפ סירב. הצילומים מאמש, כמו גם צילומים מוקדמים, מאששים סופית את הטענה שהנשיא האמריקני משתמש במכשיר סמסונג גלקסי S3.