מסתמן: הבכירים בקספרסקי וב-FSB שנעצרו ברוסיה מואשמים בקשירת קשר עם ה-CIA 

לאורך השנים סטויאנוב עמד מאחורי כמה פרסומים בולטים, כשהגדול מבניהם היה חשיפת כנופיית פושעי סייבר בין לאומית שהייתה אחראית לגניבת 45 מיליון דולרים. החקירה ההיא נמשכה מספר שנים ועירבה גורמים בינלאומיים, כמו גם את ה-FSB.

בהתפתחות מעניינת, בחברת קספרסקי טענו לפני מספר ימים בהודעה רישמית לתקשורת כי ההאשמות כנגד סטויאנוב אינן קשורות לתקופת עבודתו בחברה כי אם רק לתקופה טרם עבודתו בחברה.

