כזאת חתונה בטוח עוד לא ראיתם 

אחרי שנה לא פשוטה, נראה ששנת 2017 קורצת לכוכב הרשת אליעד מלכי. לאחר שהשתתף בתוכנית "הכוכב הבא לאירוויזיון" עם ביצוע לשיר הזוכה הרוסי מהשנה שעבה "The only one" ולא העפיל לשלב השני בתחרות, מלכי משחרר שיר חדש כמו שרק הוא יודע- עם קליפ שעתיד לעורר מחלוקת ברשת.

השיר, שנקרא "בסוף אזרח" מציג את מלכי כשהוא מתכונן לחתונה מפתיעה במיוחד. וכך כותב מלכי על השיר החדש "בסוף אזרח", מתאפיין בגוון לירי, בלדת אינדי-פופ המתארת את העצב הפרטי לצד המאבקים בדרכו לתהילה".