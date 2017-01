רגע לפני סוף כהונתו: אובמה חנן את המדליפה צ'לסי מאנינג ואת הגנרל שהדליף את סטוקסנט 

זה היה לילה די קר בבסיס הצבא האמריקני בבגדד כשמש"ק המודיעין, טוראי ברדלי מאנינג, סיים את המשמרת והתיישב עם המחשב האישי שלו בחדר המגורים הקטן. "מאנינג, יא הומו, שוב אתה שומע ליידי גאגא?", קרא לעברו אחד החיילים בחדר. מאנינג מצדו שוב עבר על המסמכים שהוריד מהמחשב, ווידא שכל מה שהוריד נמצא שם. הוא פתח את המייל עם מספר הטלפון שקיבל, הסתכל מסביבו, סגר את המחשב האישי, חייג ויצא החוצה.

קול במבטא אוסטרלי כבד ענה לו מהצד שני. בתחילת השיחה מאנינג התקשה להבין מה ג'וליאן אסאנג' אומר, אבל לאט-לאט הוא החל להבין שמייסד ויקיליקס באמת מתעניין בסיפור שלו ובמה שהוא מוכן להעביר לו. אסאנג' לא השתכנע לגמרי, אבל היה מוכן לתת למאנינג צ'אנס. כמה ימים לאחר מכן מאנינג כבר העביר לרשותו את כל קבצי המסמכים שאסף. האוסטרלי האקסצנטרי לא האמין לאוצר שנפל לידיו, ותוך זמן קצר החל לירות לחלל התקשורת העולמית שערוריות על אוטומט.

במהלך שבע השנים שמאנינג יושבת בכלא הצבאי בבידוד כמעט מוחלט, היא ניסתה להתאבד מספר פעמים וכאמור אף עברה טיפולים הורמונליים לשינויי מינה. כעת, כאמור, אובמה החליט להמתיק את עונש המאסר החמור שנגזר על המדליפה, כ-35 שנים בכלא צבאי, ומאנינג צפוייה לצאת לחופשי ב-17 למאי השנה.

במהלך כהונתו של אובמה ארעו הדלפות המידע החמורות בהיסטוריה של המדינה, הדלפות שפגעו פגיעה אנושה ביכולות הצבאיות והמודיעיניות של וושינגטון. בעקבות הארועים הללו הממשל האמריקני הכריז מלחמת חורמה במדליפים, וכעת יש מי שטוענים שעם עזיבתו מנסה הנשיא היוצא לסגור את הפרק השחור הזה בכהונתו. מול המבקרים הרבים, ישנו גם כעת מי שכעת מחבק אותו.

אדוארד סנודן, המדליף שחוסה כעת בצילו של פוטין, פנה לאובמה בטוויטר והודה לו על המתקת עונשה של מאנינג:

Let it be said here in earnest, with good heart: Thanks, Obama. https://t.co/IeumTasRNN