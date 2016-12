גולשים משתפים: נחשף הצד שלא הכרתם בכוכב הפופ המנוח ג'ורג' מייקל 

וזה לא נגמר כאן, לאחר שאימו נפטרה הוא ערך מופע הוקרה חינם שיועד רק עבור אחיות העובדות בבתי חולים ממשלתיים:

His support for the LGBTQ community, the NHS and the miners marked George Michael out as an activist as well as a great artist. pic.twitter.com/tsKNp22Lr7 — Billy Bragg (@billybragg) December 26, 2016

גושלת אחרת טוענת שהיו אזורים שלמים בהופעות שלו שהיו שמורים רק עבור אחיות ממשלתיות אשר נכנסו בחינם - זה היה רצונו של הזמר:

George Michael used to give a bunch of free tickets to his shows to NHS nurses. He allocated a whole area of Wembley to nurses. DEMOGRAPHIC. — Hayley Campbell (@hayleycampbell) December 26, 2016

פעילה חברתית בשם אמילין מונדו סיפרה כי הזמר היה מתנדב קבוע בבית מחסה לחסרי בית וביקש מכול המתנדבים האחרים שלא יספרו זאת לאיש:

George Michael worked anonymously at a homeless shelter I was volunteering at. I've never told anyone, he asked we didn't. That's who he was — EMILYNE MONDO (@EmilyneMondo) December 26, 2016

הגברת אסתר רנטצן, מייסדת קרן Childline, קרן המפעילה קו חם לילדים בסיכון, גילתה גם היא כי הזמר המנוח תרם מליונים להפעלת הקו החם של הקרן לאורך השנים ודרש שלא יגלו זאת לאיש. וזה לא נגמר כאן, מסתבר שמייקל הפעיל קרנות מיוחדות שהעבירו כספים למשפחות שגידלו ילדים בעלי מוגבלויות:

He kept quiet about it but #georgemichael also set up a Trust which gave grants to work supporting rights of #disabled children and adults. — jenny morris (@jennifermor) December 26, 2016

RIP George Michael pop royalty and humanitarian. The Platinum Trust run by his family helped so many disabled people. — Brenda Ellis (@sapphitweet) December 26, 2016

הציוצים והסיפורים הללו , שרק מתגברים עם חלוף השעות, חושפים פן לא ידוע באישיות הציבורית של כוכב הפופ המתבודד שאהב את אמנותו ומלאכתו אך סלד סלידה עזה מהפירסום וכל מה שהיה קשור לתרבות הסלבס.