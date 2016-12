איום חדש? שר ההגנה הפקיסטני מאיים על ישראל במתקפה גרענית 

אז אחרי שאתרי חדשות פקטיבים העניקו (ביחד עם משלת רוסיה) לדונלד טראמפ את הנשיאות בארה"ב ואפילו שלחו אדם חמוש למסע קטל בפיצריה בוושינגטון הרי זה רק טבעי שהשלב הבא ינחת עלינו- מתקפה גרעינית.

מתברר שבסוף השבוע האחרון שר ההגנה הפקיסטני, חוואג'ה מוחמד אסיף, הגיב בחשבון הטוויטר שלו לידיעה חדשותית מזוייפת ולפיה ישראל איימה על פאקיסטן בגרעין.

Israeli def min threatens nuclear retaliation presuming pak role in Syria against Daesh.Israel forgets Pakistan is a Nuclear state too AH

על פי הניו יורק טיימס, השר הפקיסטני הגיב לידיעה שפורסמה באתר חדשות פקטיבי בשם awdnews ולפיה שר הבטחון צוטט כמי שמאיים שבמידה ופקיסטן תשלח כוחות רגליים לסוריה, ישראל תשמיד את המדינה בנשק גרעיני". הידיעה הייתה כה מרושלת עד אשר הכותב שלה לא טרח לוודא מי שר הביטחון הישראלי המכהן וציין את השר לשעבר יעלון במקום השר המכהן ליברמן.

בחשבון הטוויטר הרשימי של משרד הביטחון מיהרו להגיב ולפרסם הבהרה כי לא מדובר בדברים שנאמרו על ידי שר הביטחון:

@KhawajaMAsif reports referred to by the Pakistani Def Min are entirely false